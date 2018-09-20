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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu’nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu’nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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