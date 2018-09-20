TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu’nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu’nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu’nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.