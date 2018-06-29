Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında tahliye işlemi yapılmadan savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.
Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında tahliye işlemi yapılmadan savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.
Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven hakkında tahliye işlemi yapılmadan savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.