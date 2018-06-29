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Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP  Hakkari milletvekili Leyla Güven  hakkında tahliye işlemi yapılmadan  savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.  

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Cezaevindeyken milletvekili seçilen ve bugün tahliye edilen HDP  Hakkari milletvekili Leyla Güven  hakkında tahliye işlemi yapılmadan  savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

 

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