FLAŞ

: CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.

FLAŞ

: CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.

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