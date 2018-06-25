: CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.
: CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.
: CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti.