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:YSK  Başkanı  Sadi  Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik  asayişle ilgili iddialar  konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.  

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:YSK  Başkanı  Sadi  Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik  asayişle ilgili iddialar  konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
 

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