:YSK Başkanı Sadi Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
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:YSK Başkanı Sadi Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
:YSK Başkanı Sadi Güven; "Suruçtaki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.
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