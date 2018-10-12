: ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın bugünki duruşmasında verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiyeyi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
: ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın bugünki duruşmasında verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiyeyi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
: ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın bugünki duruşmasında verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiyeyi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.