FLAŞ - 2

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD yönetimi şunu anlamış olması lazım: 'Türkiye haddini aşan dile prim vermez'. Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddine düşmez. Türkiye'nin milli onuru her şeyin üzerinde gelir.