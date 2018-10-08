FLAŞ - 1

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz.

FLAŞ - 1

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz.

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