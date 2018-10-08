AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz.