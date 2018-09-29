Meteoroloji: Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmih ediliyor
Meteoroloji: Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmih ediliyor
Meteoroloji: Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmih ediliyor