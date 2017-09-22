Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !

Hakkari Valiliği etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı terörist ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "22.09.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi