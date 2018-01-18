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Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi ! İşte iptal edilen seferler

Son dakika edinilen bilgilere göre olumsuz hava koşullarından deniz ulaşımının da etkilendiği öğrenildi.Kötü hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazılarının iptal edildiği öğrenildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:04
Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi ! İşte iptal edilen seferler

 İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği belirtilmişti.

İDO'da Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferleri

18-01-2018 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
18-01-2018 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
18-01-2018 08:10 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
18-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
18-01-2018 10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
18-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'da İptal Seferleri

18.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

18.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

18.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

18.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

18.01.2018 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

18.01.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.01.2018 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

18.01.2018 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.01.2018 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18.01.2018 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

18.01.2018 16:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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