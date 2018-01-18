Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi ! İşte iptal edilen seferler

Son dakika edinilen bilgilere göre olumsuz hava koşullarından deniz ulaşımının da etkilendiği öğrenildi.Kötü hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazılarının iptal edildiği öğrenildi.