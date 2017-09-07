Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109743
ALTIN
147.664
DOLAR
3.4099
STERLİN
4.4602
EURO
4.0883
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm...
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da çoğu çocuk onlarca insan boğuldu
İnsanlığın eli kolu bağlı: Arakan'da...
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın...
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar geliyor!
Yaz bitti sanmayın, kavurucu sıcaklar...
Moda dünyasında artık 34 bedene yer yok
Moda dünyasında artık 34 bedene...

Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı Neden Öldürdü?Flaş Gelişme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de lüks bir otel odasında Filiz Aker tarafından 4 kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz Cinayeti ile ilgili flaş gelişme

07 Eylül 2017 Perşembe 23:42
Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı Neden Öldürdü?Flaş Gelişme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de lüks bir otel odasında 4 kurşunla Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz ile ilgili flaş gelişme Filiz Aker ile bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Oyuncucu Sunucu Vatan Şaşmaz otel odasında Filiz Aker ile olan ilişkisini bitirmek için gittiği ancak ikili arasında çıkan tartışma sonrası Filiz Aker tarafından 4 kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz Cinayeti gün yüzüne çıkmaya başladı.

2009 yılında fırtınalı bir aşk hayatı yaşayan Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz çifti daha sonra anlaşamayarak karşılıklı olarak ayrılmışalrdı. ancak Filiz Aker'in platonik olarak büyük aşk beslediği Vatan şaşmaz'dan bebek beklediğide ortaya çıktı.ikili arasındaki yaşanan tartışmanın başka bir boyutu ise Filiz Aker'in yıllar önce Vatan şaşmaza 1 milyon dolar borç para verdiği ve sunucu oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ise bu parayı batırdığı ortaya çıktı. ikili arasında bu sebeptende kavga çıktığı üzxerindede duruluyor.

diğer yandan Vatan Şşamaz ile Filiz Aker'in son telefon kayıttları inceleme altına alındı. henüz telefon kayıtları ile net bir bilgi gelemzken tellefon katyıtları çıktığı takdirde haberimizdeki yerini alacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Kalıntısı bile yetti, FETÖ'den hüküm giydi!
Ulaştırma Bakanlığı'ndan öğrenci velilerini sevindirecek açıklama
Ulaştırma Bakanlığı'ndan öğrenci velilerini sevindirecek açıklama
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
CHP Milletvekili Özkan, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu paylaştı
Erzincan'da bir evin bahçesinde ceset bulundu !
Erzincan'da bir evin bahçesinde ceset bulundu !
Trafik Kazası Sonrası Açılabilecek Tazminat Davaları
Trafik Kazası Sonrası Açılabilecek Tazminat Davaları
Ölü ele geçirilen canlı bombanın üzerinden 5 kilo bomba çıktı!
Ölü ele geçirilen canlı bombanın üzerinden 5 kilo bomba çıktı!
Ayşegül Terzi davasında son: saldırgan Çakıroğlu'na 3 yıl 10 ay hapis
Ayşegül Terzi davasında son: saldırgan Çakıroğlu'na 3 yıl 10 ay hapis
Posta Yazarı Yazgülü Aldoğan : Türkiye'de Ensest Yaygın, Şimdi de Bana Saldırırlar!
Posta Yazarı Yazgülü Aldoğan : Türkiye'de Ensest Yaygın, Şimdi de Bana Saldırırlar!
'Yaşamaz' denilen bebek yapay kalple hayata tutundu!
'Yaşamaz' denilen bebek yapay kalple hayata tutundu!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim