Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı Neden Öldürdü?Flaş Gelişme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de lüks bir otel odasında 4 kurşunla Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz ile ilgili flaş gelişme Filiz Aker ile bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Oyuncucu Sunucu Vatan Şaşmaz otel odasında Filiz Aker ile olan ilişkisini bitirmek için gittiği ancak ikili arasında çıkan tartışma sonrası Filiz Aker tarafından 4 kurşunla öldürülen Vatan Şaşmaz Cinayeti gün yüzüne çıkmaya başladı.

2009 yılında fırtınalı bir aşk hayatı yaşayan Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz çifti daha sonra anlaşamayarak karşılıklı olarak ayrılmışalrdı. ancak Filiz Aker'in platonik olarak büyük aşk beslediği Vatan şaşmaz'dan bebek beklediğide ortaya çıktı.ikili arasındaki yaşanan tartışmanın başka bir boyutu ise Filiz Aker'in yıllar önce Vatan şaşmaza 1 milyon dolar borç para verdiği ve sunucu oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ise bu parayı batırdığı ortaya çıktı. ikili arasında bu sebeptende kavga çıktığı üzxerindede duruluyor.

diğer yandan Vatan Şşamaz ile Filiz Aker'in son telefon kayıttları inceleme altına alındı. henüz telefon kayıtları ile net bir bilgi gelemzken tellefon katyıtları çıktığı takdirde haberimizdeki yerini alacaktır.