FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 25 kişi gözaltında

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23'ü polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.