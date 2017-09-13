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FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 25 kişi gözaltında

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında önceki akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:56
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 25 kişi gözaltında

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 23'ü polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Son Güncelleme: 13.09.2017 17:04
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