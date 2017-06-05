FETÖ'cü Üniversite Çalışanlarına Ceza Yağdı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışanı 24 sanıktan 18'i, 10.5 yıldan, 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına çarptırıldı.



FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılanmasına Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Adliye konferans salonundaki duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Hikmet Nalbant, Taner Şişman, Mehmet Ergin, Dudu Terzier, Nevzat Erdoğan, Akgün Alsaran ve Salih Bozkurt'a 10'ar yıl 6'şar ay, Ummuhan Akcan, Hanefi Gezer, Hayati Karlıdağ, Ali Demir, Özden Kızılay ve Ahmet Baharoğlu'na 9'ar yıl, Zehra Lale, Nur Mehmet Turan, Yusuf Sonkaya'ya 7'şer yıl 6'şar ay, Göksel Benlikaya ve Muzaffer Arslan'a da 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası verdi.



Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklardan Murat Baykal, Mahmut Demir, Sedat Kurumluer, Selim Çelik ve Yalçın Çetinkaya'yı beraat ettirdi. Heyet, Erdal Papatga adlı sanığın ise dosyasındaki eksiklikler nedeniyle yargılanmasının devamına karar verdi.