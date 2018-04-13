FETÖ'nün Yeni Haberleşme Sistemi!

FETÖ/PDY’nin oyun görünümlü yeni kriptolu haberleşme sistemi tespit edildi. Cep telefonlarına indirilebilen oyun görünümlü program üzerinden haberleştiği iddia edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında görevli asker ve sivillerin aralarında olduğu 70 kişi tespit edildi. 18 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin entegresinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Ersin K.’nın cep telefonunda örgüt üyelerinin kendi aralarındaki haberleşmeyi sağlamak için yeni bir kriptografi haberleşme programı daha ortaya çıktı.

"2048 FUN AND RELAXİNG PUZZLE GAME"

IOS ve Android işletim sistemlerinden cep telefonlarına indirilebilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" isimli oyun görünümlü program üzerinden görüşmelerin gerçekleştiği tespit edildi. Görüşme içeriğine ulaşılan programın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Şubat 2018’e kadar örgüt üyelerince aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

YENİ KURMAYLIK SİSTEMİNE DE SIZMAYA ÇALIŞMIŞLAR



Şuana kadar çözülen içeriğinde, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri, yapılanmadaki askerden sorumlu "öğretmen" tabir edilen sivilin sorumluluğuna hangi askerlerin verileceği, sivil unsur ve askerlerin kod isimleri, hangi askerin yeni kurmaylık sistemi olan Karargah subaylığı eğitimi (KARSU) eğitimine sızdırılacağı, yapılanmada firari ya da yakalama emri bulunan askerlerin saklandığı "gaygubet" evlerinin adresleri, hangi yöntem ve güzergahlar üzerinden firar edilmesi gerektiği, örgüt mensubu sivil unsur ve askerlerin eş bilgileri ve eşlerin örgütsel durumları hakkında bilgilerin yer aldığı ifade edildi

70 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deşifre edilen örgütün ÿyeni haberleşme üzerinden yazışma yapan 70 kişi tespit edildi. Bu sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 kişinin yakalandığı öğrenildi.