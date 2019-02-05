FETÖ'nün 'Yargıtay imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da FETÖ/PDY'nin avukat yapılanması kapsamında 6'sı tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkaldı. Savcı, örgütün 'Yargıtay imamı' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Rasim Kuseyri ile birlikte 33 sanığın 'terör örgütü üyeliği'nden 15 yıla kadar hapsini istedi.



Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden önceki kısmında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan ve geçtiğimiz günlerde meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya ve bazı tanıklar dinlendi.



AZİZ YILDIRIM'IN TALİMATLA ALINAN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dosyaya gelen evrakları okudu. Çolak, bazı sanıkların talebi üzerine tanık olarak dinlenmesine karar verilen Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, talimatla İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesinin dosyaya girdiğini de belirtti.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Ali Fuat Babatan, Cemalettin Karadaş, Çağlayan Erginay, Eren Babahanoğlu, Furkan Şen, Hasan Basri Aksoy, Hüseyin Mehan, İbrahim Löklüoğlu, İbrahim Temur, İsmail Uyar, İsmail Yıldırım, Mehmet Deveci, Muhammed Enes Ayhan, Muhammet Ali Özdel, Murat Araç, Süleyman Sallı, Şaban Yağcı, Mehmet Rasim Kuseyri, Kadir Kocalar, Sedat Oğuz, Mücahit Kozan, Hasan Yavuz Seyidoğlu, Çağatay Sakaoğlu, Murat Aktaş, Ahmet Yazıcı, Fuat Yüksel, Eyyup Can Candaş, Ömer Karadeniz, Sait Şahan, İsmail Yeşilova, Kerim Yurttaş ve Mehmet Derdiyok'un 'terör örgütüne üye olma' suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, aynı suçlamayla cezalandırılmalarını istediği sanıklardan Eyyüp Ağaoğulları ve Adem Tüysüz'ün ise mahkemedeki itirafları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmalarını talep etti.



4 KİŞİNİN BERAATINI İSTEDİ

Savcı, örgüt üyeliğinden suçlanan sanıklar Mehmet Demir, Ali Bezci ve Ümmühan Temur ile suç delillerini imha etmekle suçlanan Devlet Deveci'nin, yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatını istedi.



FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Savcı firari sanıklar, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Ali Yıldız, Mehmet Sürer, Nurullah Albayrak, Mustafa Onur Aslay, Mehmet Kasap, Hakan Yıldız, Talha Aksoy, Mustafa Dokumacı, Hayrettin Açıkgöz, Mustafa Kocadağ, Melik Bayat ile henüz savunmaları alınmayan Muhammet Gökhan Kılıç ve Adnan Şeker'in dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Mütalaadan sonra ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()