FETÖ'NÜN SÖZDE 'BAYRAMPAŞA İMAMI' GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar sözde Bayrampaşa imamı olarak görev yapan 1 kişiyi 15 Ocak'ta Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

TEM ekipleri gözaltına aldığı sözde Bayrampaşa il imamı olan A.Ş.'yi İstanbul'a getirerek sorguya aldı.

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.Ş. dün 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda örgütün Türkiye'yi 5 bölgeye ayırdığını, Marmara bölgesinin ise 13 ilden oluşması sebebiyle İstanbul Avrupa yakasında bulunan Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer ilçeleri ile Anadolu yakasında ise Üsküdar, Kartal ve Kadıköy ilçelerine sözde il olarak işlem yaptığını belirlemişti.