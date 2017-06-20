FETÖ'nün Sivas Mahrem İmamı Ankara'da Yakalandı!

SİVAS'taki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'mahrem emniyet imamı' olarak aranan A.İ.A., Ankara'da yakalandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması dosyası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.İ.A.'nın Ankara'da olduğu tespit edildi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltına alınan A.İ.A., Sivas'a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.