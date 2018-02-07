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FETÖ'nün Polatlı İmamı Mersin'de Yakalandı!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Ankara Polatlı imamı Mersin'de yakalandı...

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:34
FETÖ'nün Polatlı İmamı Mersin'de Yakalandı!

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, birçok ilde, örgütün il ve ilçe imamlığı görevlerini yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Karaman ve Aksaray illeri ile Ankara'nın Polatlı ilçesinde, il ve ilçe imamlığı yaptığı yönünde birçok kişinin teşhis ve ifadeleri bulunan S.D., Mersin'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.D., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Son Güncelleme: 10.02.2018 12:18
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