FETÖ'nün hücre evine 'sarı yelek' operasyonu(1)

Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 sarı yelek, 8 de kırmızı yelek ele geçirildi. Bursa merkezli 8 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonunda 28 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek, sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi.