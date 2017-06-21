FETÖ'nün Finans Ayağına Operasyon : 4 Kişi Tutuklandı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladığı iddia edilen dört ayrı şirkete düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 yetkiliden 4'ü tutuklandı.



FETÖ/PDY'ye finans sağladığı iddiasıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentteki 4 şirkete eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde FETÖ/PDY terör örgütü yasaklı yayınlardan çok miktarda kitap, dergi, CD, doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, 4 ayrı şirketteki yetkililerden M.Y., Ö.F.K., S.P., M.I. ve A.S.M. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk şüphelilerden M.Y., Ö.F.K., S.P. ve A.S.M. tutuklanırken, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.