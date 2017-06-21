FETÖ İzmir'i İkiye Bölmüş : Kuzey Saha, Güney Saha

İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar ve yapılan operasyonlar, örgütün İl Jandarma Komutanlığı'ndaki yapılanmasını ortaya çıkardı. Kenti, kuzey saha ve güney saha diye ikiye bölen örgütün, jandarmadaki üyelerini sivil elemanlarınca yönettiği, yine farklı kurumlardaki kamu kurumu çalışanlarından da destek alındığı saptandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İl Jandarma Komutanlığı'nın, FETÖ/PDY'nin kurum içi yapılanmasına yönelik 15 Temmuz 2016 sonrasında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı. Örgütün jandarma yapılanmasına yönelik çarpıcı detayların verildiği savcılık açıklamasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir İl Jandarma Komutanlığı yapılanmasının ortaya çıkarılması için özel ekiplerle çalışmalar yapıldığı vurgulandı.



İZMİR'İ İKİ SAHAYA AYIRMIŞLAR



Savcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlardan elde edilen bilgilere göre, örgüt, İzmir'i 'Kuzey saha' ve 'Güney saha" olarak ikiyi ayırdı. Kuzey saha yapılanmasında Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Güney saha yapılanmasında da, kent merkezi, merkez ilçe durumundaki Buca, Bornova, Karabağlar ile Güzelbahçe, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karaburun, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçeleri yer aldı.



Jandarma teşkilatındaki örgüt elemanlarının ise sorumlu örgüt ağabeylerince yönetildiği saptandı. Örgütünün jandarma yapılanması, il imamına bağlı, İl Jandarma imamı, Jandarma imamına bağlı hususi abiler, hususi abilere bağlı subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlardan sorumlu ayrı mesul abiler şeklinde örgütlendikleri de deşifre edildi.



ÖRGÜTÜN SİVİL VE ASKER YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ



Eldeki tüm bilgi ve tespitler sonrasında İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel birim, savcılık koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, jandarma imamı, hususi abi, mesul abi, mesul abla, gibi tanımlamaları bulunan 32 sivil ile jandarma ve asker kanadından 25 subay, 111 astsubay, 48 uzman çavuş, 1 sözleşmeli deniz çavuşu olmak üzere toplam 185 askeri personel hakkında işlem yapıldı. Ayrıca bu operasyonların gerçekleşmesinden sonra memur seviyesinde örgüt içinde yer alan 9 polis memuru, 2 adliye zabıt katibi, 1 din görevlisi, 1 akademisyen, 1 ilçe milli eğitim müdürü, 1 halk eğitim merkezi müdürü, 1 okul müdürü olmak üzere toplam 16 memur hakkında yasal işlem yapıldı.



İZMİR MERKEZLİ 55 İLDE OPERASYON



İzmir merkezli 55 ildeki bu operasyonlar sonrasında, 19 sivil örgüt üyesi tutuklandı, 5 sivil örgüt mensubu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 8 sivil örgüt mensubunun ise halen firari olduğu öğrenildi. FETÖ/PDY'nin Jandarma ve asker kanadında yer alan, kripto olarak nitelendirilen üyelerinden 18 subay, 75 astsubay ve 33 uzman jandarma çavuş olmak üzere toplam 126 askeri personel tutuklandı. 55 askeri personel adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 subay ve 1 astsubay olmak üzere 4 askerinde halen firari olarak arandığı açıklandı.



Haklarında yasal işlem yapılan 233 sivil, memur, Jandarma ve diğer kuvvetlere bağlı personelden toplam 113'ünün 'ByLock, Kakao Talk, Eagle, Hospoint' gibi örgütün gizli ve şifreli haberleşme programlarını kullandıkları tespit edildi.



Örgütün İzmir'deki yapılanmasını da, 'İl abisi, il abisine bağlı Jandarma, diğer kuvvetler, emniyet ve diğer kamu kurumlarından sorumlu imamlar, il abisine bağlı il öğrenci sorumlusu, il abisine bağlı 3-5 arasında ilin büyüklüğüne göre değişen büyük bölgeler ve bu büyük bölgelerin sorumlusu, büyük bölge sorumlusuna bağlı bölgenin kasası ve bölge öğrenci sorumlusu, büyük bölge sorumlusuna bağlı 3-5 arasında bölgenin büyüklüğüne göre değişen küçük bölgeler ve küçük bölge sorumlusu, Küçük bölge sorumlusuna bağlı, bölgenin büyüklüğüne göre değişen 3-5 arasında esnaf bölgesi ve öğrenci evleri ile esnaf bölgesi sorumlusu ve öğrenci evleri sorumlusu' şeklinde oluşturulduğu tespit edildi.