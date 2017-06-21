Galeriler Videolar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
99574
ALTIN
140.992
DOLAR
3.5290
STERLİN
4.4798
EURO
3.9328
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere...
Esengül Civelek Muğla'nın İkinci Kadın Valisi Oldu
Esengül Civelek Muğla'nın İkinci Kadın...
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında İntihar Etti
Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında...
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
Yaşlı Kadınları Dolandıran Kadın Yakalandı
En Ağır Yükten Kurtuldu!
En Ağır Yükten Kurtuldu!

FETÖ İzmir'i İkiye Bölmüş : Kuzey Saha, Güney Saha

İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan operasyonlar, örgütün İl Jandarma Komutanlığı'ndaki yapılanmasını ortaya çıkardı

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:47
FETÖ İzmir'i İkiye Bölmüş : Kuzey Saha, Güney Saha

İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar ve yapılan operasyonlar, örgütün İl Jandarma Komutanlığı'ndaki yapılanmasını ortaya çıkardı. Kenti, kuzey saha ve güney saha diye ikiye bölen örgütün, jandarmadaki üyelerini sivil elemanlarınca yönettiği, yine farklı kurumlardaki kamu kurumu çalışanlarından da destek alındığı saptandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İl Jandarma Komutanlığı'nın, FETÖ/PDY'nin kurum içi yapılanmasına yönelik 15 Temmuz 2016 sonrasında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı. Örgütün jandarma yapılanmasına yönelik çarpıcı detayların verildiği savcılık açıklamasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir İl Jandarma Komutanlığı yapılanmasının ortaya çıkarılması için özel ekiplerle çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

İZMİR'İ İKİ SAHAYA AYIRMIŞLAR

Savcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlardan elde edilen bilgilere göre, örgüt, İzmir'i 'Kuzey saha' ve 'Güney saha" olarak ikiyi ayırdı. Kuzey saha yapılanmasında Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Güney saha yapılanmasında da, kent merkezi, merkez ilçe durumundaki Buca, Bornova, Karabağlar ile Güzelbahçe, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karaburun, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçeleri yer aldı.

Jandarma teşkilatındaki örgüt elemanlarının ise sorumlu örgüt ağabeylerince yönetildiği saptandı. Örgütünün jandarma yapılanması, il imamına bağlı, İl Jandarma imamı, Jandarma imamına bağlı hususi abiler, hususi abilere bağlı subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlardan sorumlu ayrı mesul abiler şeklinde örgütlendikleri de deşifre edildi.

ÖRGÜTÜN SİVİL VE ASKER YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ

Eldeki tüm bilgi ve tespitler sonrasında İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel birim, savcılık koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, jandarma imamı, hususi abi, mesul abi, mesul abla, gibi tanımlamaları bulunan 32 sivil ile jandarma ve asker kanadından 25 subay, 111 astsubay, 48 uzman çavuş, 1 sözleşmeli deniz çavuşu olmak üzere toplam 185 askeri personel hakkında işlem yapıldı. Ayrıca bu operasyonların gerçekleşmesinden sonra memur seviyesinde örgüt içinde yer alan 9 polis memuru, 2 adliye zabıt katibi, 1 din görevlisi, 1 akademisyen, 1 ilçe milli eğitim müdürü, 1 halk eğitim merkezi müdürü, 1 okul müdürü olmak üzere toplam 16 memur hakkında yasal işlem yapıldı.

İZMİR MERKEZLİ 55 İLDE OPERASYON

İzmir merkezli 55 ildeki bu operasyonlar sonrasında, 19 sivil örgüt üyesi tutuklandı, 5 sivil örgüt mensubu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 8 sivil örgüt mensubunun ise halen firari olduğu öğrenildi. FETÖ/PDY'nin Jandarma ve asker kanadında yer alan, kripto olarak nitelendirilen üyelerinden 18 subay, 75 astsubay ve 33 uzman jandarma çavuş olmak üzere toplam 126 askeri personel tutuklandı. 55 askeri personel adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 subay ve 1 astsubay olmak üzere 4 askerinde halen firari olarak arandığı açıklandı.

Haklarında yasal işlem yapılan 233 sivil, memur, Jandarma ve diğer kuvvetlere bağlı personelden toplam 113'ünün 'ByLock, Kakao Talk, Eagle, Hospoint' gibi örgütün gizli ve şifreli haberleşme programlarını kullandıkları tespit edildi.

Örgütün İzmir'deki yapılanmasını da, 'İl abisi, il abisine bağlı Jandarma, diğer kuvvetler, emniyet ve diğer kamu kurumlarından sorumlu imamlar, il abisine bağlı il öğrenci sorumlusu, il abisine bağlı 3-5 arasında ilin büyüklüğüne göre değişen büyük bölgeler ve bu büyük bölgelerin sorumlusu, büyük bölge sorumlusuna bağlı bölgenin kasası ve bölge öğrenci sorumlusu, büyük bölge sorumlusuna bağlı 3-5 arasında bölgenin büyüklüğüne göre değişen küçük bölgeler ve küçük bölge sorumlusu, Küçük bölge sorumlusuna bağlı, bölgenin büyüklüğüne göre değişen 3-5 arasında esnaf bölgesi ve öğrenci evleri ile esnaf bölgesi sorumlusu ve öğrenci evleri sorumlusu' şeklinde oluşturulduğu tespit edildi.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Romantik Aşık Sürpriz Yapayım Derken Evi Yaktı!
Romantik Aşık Sürpriz Yapayım Derken Evi Yaktı!
Ergenekon Savcısı : Olmayan Bir Örgüt; Sanıklar Beraat Etsin!
Ergenekon Savcısı : Olmayan Bir Örgüt; Sanıklar Beraat Etsin!
PYD'nin Bulunduğu Alanın Karşısına Tank Sevkiyatı!
PYD'nin Bulunduğu Alanın Karşısına Tank Sevkiyatı!
DÜZCE Belediyesi Meydana Rabia Heykeli Dikti!
DÜZCE Belediyesi Meydana Rabia Heykeli Dikti!
Ergenekon Davası 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başlıyor!
Ergenekon Davası 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başlıyor!
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok
Kız Kardeşlerine Tecavüz Eden Ağabeylere Ceza İndirimi Yok
Pilot Hava Değil, Kara Trafiğinden Şikayetçi Oldu!
Pilot Hava Değil, Kara Trafiğinden Şikayetçi Oldu!
Esengül Civelek Muğla'nın İkinci Kadın Valisi Oldu
Esengül Civelek Muğla'nın İkinci Kadın Valisi Oldu
Antalya'da Toplu Seks Cinayeti!
Antalya'da Toplu Seks Cinayeti!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim