Hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarılan FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da kolluk kuvvetlerince yakalandı.Ardahanlı işadamı Gökmen Çapan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.
Hakkında adli kontrol şartı bulunan Çapan, Ardahan’dan firar etmiş, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri çıkarılmıştı. Trabzon’da üzerinde Ö.Ç. ismi ile sahte kimlikle yakalanan ve Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nce SEGBİS ile bağlanılarak Trabzon Adliyesi’nden ifadesi alınan Gökmen Çapan, mahkemece tutuklandı.
FETÖ Firarisi Trabzon'da Sahte Kimlikle Yakalandı
Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Gökmen Çapa, sahte kimlikle Ardahan'dan Trabzon'a geçince tutuklanarak cezaevine gönderildi...
Hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarılan FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da kolluk kuvvetlerince yakalandı.Ardahanlı işadamı Gökmen Çapan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.