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FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılından beri aranan hakkında yakalama kararı da bulunan Mehmet Ali Barın, İstanbul'da yakalandı.

19 Eylül 2017 Salı 15:18
FETÖ firarisi Emniyet Müdürü İstanbul'da yakalandı !

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kapaklı İlçesi eski Emniyet Müdürü Mehmet Ali Barın, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına ve adliye sevk edilen Barın, mahkemede adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldıktan sonra meslekten ihraç edildi. Sürdürülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden yakalama çıkarılan Mehmet Ali Barın, 30 Temmuz 2016 tarihinden bu yana aranıyordu. İzine rastlanılamayan

Barın'ı arama çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube kipleri, İstanbul'da bulunduğunu belirledi.

Polis, Barın'ın İstanbul'da saklandığı evi de tespit ederek operasyon düzenledi. Eski emniyet müdürü Barın ile evde bulunan ve Kapaklı İlçesi'nde yaşadığı belirlenen B.G., de gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Barın ile yanındaki B.G.'nin soruşturması sürüyor.

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