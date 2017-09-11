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FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi: 'Tek suçum soy ismim'

İzmir'de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:39
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi: 'Tek suçum soy ismim'

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen'in silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak ifade veren Gülen, suçlamaları kabul etmedi. Hakim, Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Gülen, "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok. Prostatım var, günde 20-30 defa tuvalete gidiyorum. Altıma bile kaçırıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY'nin ele başı Fethullah Gülen'in, İzmir'de gözaltına alınıp, tutuklanan kardeşi Kutbettin Gülen'in İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Kutbettin Gülen rahatsızlığı nedeniyle davanın ikinci duruşmasına katılamadı, tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Avukatı Hasan Özçelik duruşmada hazır bulundu. Gelen raporları okuyan mahkeme başkanı, tanık Nurettin Veren'in beyanının alınamadığını, sanığın cep telefonunda 'ByLock' olmadığını, örgütün derneklerine üyeliğinin de bulunmadığını belirtti.

'Tek suçum soy ismim'

Sanık avukatı Hasan Özçelik, müvekkilinin örgüt liderinin kardeşi olması nedeniyle tutuklandığını ileri sürerek, "Müvekkilim üzerine atılı suçun hiçbirini taşımamaktadır. İddianamelerde FETÖ'ye üye yapısı açıklanmıştır. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullanması, örgütün dernek ve vakıflarına üye olması söz konusuyken, müvekkilim bunların hiçbirini taşımamaktadır. Müvekkilim kendi ihtiyaçlarını görecek durumda değildir, sağlık sorunları vardır" dedi. Fethulluah Gülen'in bir yakınının olayla ilgisi olmadığı için tahliye edildiğini belirterek, "Müvekkilim Fethullah Gülen ile kardeş olmasa şu anda serbest bırakılırdı" diye konuştu. SEGBİS ile ifade veren sanık Kutbettin Gülen de "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok. 20 senedir kalp hastasıyım. Namaz kılan bir insanım. Prostatım var, günde 20-30 defa tuvalete gidiyorum. Altıma bile kaçırıyorum" dedi.

Tutukluluk hali devam edecek

Duruşmada sanık Kutbettin Gülen tahliyesini talep etti. Sanık avukatı de müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Savcı ise verdiği mütalaada, sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, sanığın sağlık sorunları için tam teşekküllü bir devlet hastanesinde heyete çıkan Gülen ile ilgili raporun beklenmesine, tanık Nurettin Veren'in gelecek celse hazır edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay geçmişi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan kardeşi Kutbettin Gülen, geçen yıl 2 Ekim'de polisin İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Kutbettin Gülen'in, Gaziemir'de, Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından, burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.

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