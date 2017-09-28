FETÖ, Deniz Baykal'ın yatak odasına sızmış!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 yılının Mayıs CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın görevinden istifa etmesine neden olan gizli kamera görüntülerinin ve bir yıl aradan sonra 2011 Mayıs ayında da bazı MHP'li milletvekillerinin gizli görüntülerinin internete servis edilmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlanıp, mahkemeye gönderildi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, bir numaralı şüpheli Fettulahçı Terör Örgütü elebaşı Fettullah Gülen olurken, iki numaralı şüpheli ise FETÖ'nün emniyet imamı olarak bilinen Hilmi Özdil bir diğer adıyla 'Kozanlı Ömer' oldu. İddianamede aralarında, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Lokman Kırcılı'nın da bulunduğu çok sayıda eski polis, toplam 171 şüpheli yer aldı. Şüpheliler hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek','Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek', 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek', 'Kamu Görevlisinin Sahteciliği', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından dava açıldı.

24 FETÖ mağduru

Görüntü ve seslerin 10 ikamet, 2 işyeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese gizli olarak yerleştirilen cihazlarla elde edildiği belirlendi. Deniz Baykal ile birlikte 24 mağdurun yer aldığı iddianamede, ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internete servis edildiği öğrenildi.

171 şüphelinin 151'i FETÖ'cü

İddinamede yer alan 171 şüphelinin 151'i Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ'cü olduğu tespit edilen şüpheliler arasında, 145'nin emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı, 118'inin Bylock isimli kriptolu haberleşme programını kullandığı ve 53'ünün ise eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babasının bu programı kullandığı, 116'sının Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması tarafından gerçekleştirilen fişlemeye ilişkin materyallerde örgüt mensubu olarak kodlandığı, 134'ünün darbe girişiminden sonra olağanüstühal kapsamında mesleklerinden ihraç edildiği ya da rütbelerinin geri alındığı, 20'sinin kendisinin Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirlendi. 46 şüpheli soruşturma kapsamında tutuklanırken ve 44 hakkında da yakalama kararı alındı.

İddianamede, soruşturma sırasında ele geçirilen, kamera ve ses kayıt cihazlarının fotoğrafları ve müştekilere ait olduğu iddia edilen, internet sitelerinde yayınlanan görüntüler ile daha sonra aynı açılandan alınan görüntülerin karşılaştırıldığı örnek fotoğraflar da yer aldı.