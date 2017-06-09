FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve Sağlık Durumu Tahliyesi!

KOCAELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kocaeli Aktif İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Mehmet Tabak, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıldı. Tutuklu kaldığı süre ve sağlık durumu göz önüne alınan Mehmet Tabak, Denetimli Serbestlik yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözatına alındıktan sonra tutuklanan KASİAD Başkanı Mehmet Tabak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından dava açıldı. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Mehmet Tabak, davanın üçüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mehmet Tabak'ın avulatı Gül Esen Mirkelam ve yakınları katıldı.



'TİCARİ İLİŞKİLERİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÜYE OLDUM'



Mehmet Tabak, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. KASİAD’a ticari ilişkilerini geliştirmek için 2011 yılında üye olduğunu belirten Mehmet Tabak savunmasında "2015’in 9. ayında KASİAD başkanlığına seçildim. Başkanlığa seçilmemin 3 ay sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından incelemeye alındık. Bunun ardından yönetimi toplayarak neden bu incelemeye tabi tutulduğumuzu söyledim. İnceleme raporunda suçlayıcı hiçbir ifade yoktu. Dernek yönetimini toplantıya davet edip, derneği kapattım. 10 Temmuz’da dernek tabelasını söküp, defterleri Dernekler Masası’na teslim ettik" dedi



RÖPORTAJ VERDİĞİM DOĞRU



Duruşmada Mehmet Tabak’a soruşturma dosyasına yargılama sürecinde eklenen 22 Kasım 2014’de yerel bir gazetede verdiği 'İşte KASİAD’ın yeni başkanı Mehmet Abi' başlıklı yazının çıktıları gösterildi. Mehmet Tabak yayımlanan röportajla ilgili olarak, "Bu röportajı gazeteci İ. A.’ya verdiğim doğrudur. Ancak benim hizmet hareketine dahil olmaktan gurur duydum şeklinde bir ifadem olmadı" diye konuştu.



SAVCIDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçunun yasal unsurlarının oluşmamasından beraatini, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl, 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son olarak söz verilen Sanık Memet Tabak ise suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek "Adalete güveniyorum" dedi.



6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, sanığın terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan beraatine, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın tutuklu kaldığı süre ile yaşı ve sağlık durumu göz önüne alınarak denetimli serbestlik yasası kapsamında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar verildi.