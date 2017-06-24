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FETÖ'cüler Dereköy Sınır Kapısında Yakalandı!

Dereköy Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:37
FETÖ'cüler Dereköy Sınır Kapısında Yakalandı!

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli, Bulgaristan'a çıkış yapmak isterken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelileri U.K. ile M.Ş'yi, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda yakaladı.Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.



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