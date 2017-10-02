FETÖ'cü Olduğu Tespit Edilen 36 Kişiden 13'ü Yakalandı!

Yurt genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün sivil yapılanmasına ilşkin 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Terör örgütü FETÖ'nün kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri deşifre olan 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

36 KİŞİDEN 13'Ü YAKALANDI

Sabah saatlerinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüpheliyi yakalamak amacı ile operasyon başlattı. Polis ekipleri, 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 13 kişi gözaltına alınırken, 23 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda yazılı ve basılı örgütsel doküman ele geçirdi.