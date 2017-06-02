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FETÖ'cü Basketbolcunun Babası Gözaltına Alındı!

FETÖ'cü olduğunu gizlemeyen ve Fethullah Gülen'le ilgili övgü dolu paylaşımlar yapan Enes Kanter'in babası İstanbul'da gözaltına alındı...

02 Haziran 2017 Cuma 21:20
FETÖ'cü Basketbolcunun Babası Gözaltına Alındı!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof.Dr.Mehmet Kanter İstanbul'da gözaltına aldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bu sabah farklı illerde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ABD'de basketbol oynayan Enes Kanter'in babasının da olduğu ortaya çıktı. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı'nda KHK ile ihraç edilen Prof.Dr.Mehmet Kanter, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Kanter'in Tekirdağ'a gönderileceği bildirildi.



Son Güncelleme: 02.06.2017 21:33
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