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FETÖ Ablasına Hamilelik Tahliyesi!

ERZURUM'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan Fatma G., doğumuna 1 hafta kala tahliye edildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:36
FETÖ Ablasına Hamilelik Tahliyesi!

ERZURUM 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile tutuklu yargılanan Fatma G., doğumuna 1 hafta kaldığı için tahliye edildi. 

Erzurum'daki FETÖ'ye ait Hedise Kız Yurdunda 2013- 2014 yıllarında müdürlük yapan Fatma G., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte tutuklandı. Fatma G. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Fatma G.'nin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına yer verildi.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Fatma G. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Balıkesir L Tipi Cezaevi'nden bağlandı. Örgütle bağlantısı olmadığını savunan Fatma G., ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 2008 yılında kazandığı için Erzurum'a geldiğini anlatan Fatma G., 26 Aralık 2013'de Hedise Kız Yurdu'nda müdür olarak işe başladığını belirtti. Bir yıl kadar müdürlük görevi yaptığını belirten Fatma G., şunları söyledi:

"Ben vatanımın, milletimin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm terör örgütlerini, hain darbe girişimini lanetliyorum. O tarihte bu yurdun FETÖ'ye ait olduğunu bilmiyordum. Evlendim ve eşim başka şehirde çalıştığı için kendi isteğimle 2014 yılı Eylül ayında işten ayrıldım. Görev yaptığım sürede yurtta Fetullah Gülen'in kitapları okunup veya videoları izlenip toplantılar yapılmadı. 23 aylık bir kız çocuğum var, 9 aylık da hamileyim. Bebeğim 50 gün cezaevinde benimle kaldı, çocuğumu cezaevi şartları ve hamile olmam nedeniyle bir hafta önce kayınvalideme bakması için verdim. 1 hafta sonra sezaryen ile doğum yapacağım." 

YURT DIŞI YASAĞI VE İMZA VERME KOŞULU İLE

Mahkeme heyeti, Fatma G.'nin eşinin Kars Cezaevi'nde tutuklu bulunması, 23 aylık çocuğu ve 9 aylık hamile olması, orantılılık ilkesi uyarınca ileride telafisi zor zararlara yol açmamak amacıyla ve tutuklanmanın tedbir oluşu, bu tedbirden elde edilmek istenen maksadın adli kontrol hükümleri ile de sağlanacağı anlaşıldığından tahliyesine karar verdi. Heyet, Fatma G.'nin yurt dışı yasağı ve Pazartesi ile Cuma günleri imza verme koşulu ile tutuksuz yargılanmasını kararlaştırdı.



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