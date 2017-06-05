Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
99020
ALTIN
144.419
DOLAR
3.5049
STERLİN
4.5206
EURO
3.9481
İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı
İzmir Keşif yapan DEAŞ Militanları...
Facebook Terör Paylaşımları Yapanları Şikayet Edecek
Facebook Terör Paylaşımları Yapanları Şikayet...
Melez Buğday Verimliliği Artıracak
Melez Buğday Verimliliği Artıracak
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli...
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı...

Fethullah Gülen 3 Ay İçinde Vatandaşlıktan Çıkarılacak!

Fethullah Gülen'in 3 ay içerisinde Türkiye'ye dönmemesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılacağı açıklandı...

05 Haziran 2017 Pazartesi 10:15
Fethullah Gülen 3 Ay İçinde Vatandaşlıktan Çıkarılacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'nın ilanına göre, haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le HDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in de bulunduğu 130 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılacak.

RESMİ GAZETE DUYURUSU

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur.






Son Güncelleme: 05.06.2017 10:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkemede Ömer Halis Demir Gerginliği!
Mahkemede Ömer Halis Demir Gerginliği!
Samsun'da Bonzai Çetesine Büyük Darbe
Samsun'da Bonzai Çetesine Büyük Darbe
Adana'da PKK'nın Şehir Yapılanmasına Darbe!
Adana'da PKK'nın Şehir Yapılanmasına Darbe!
İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı
İzmir'de Keşif yapan DEAŞ Militanları Yakalandı
20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu
20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu
Müşteriler Yetmedi Sonunda Babasını Bile Dolandırdı!
Müşteriler Yetmedi Sonunda Babasını Bile Dolandırdı!
Kato'da Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu!
Kato'da Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu!
Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Kadere Bak! İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Demir Eritme Bölümünde Pota Patladı : 1 İşçi Öldü
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim