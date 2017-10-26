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Fenerbahçe'nin yıldız ismi yangınların arasında kaldı !

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul Ataşehir'de korku dolu anlar yaşandı.Ataşehir'de 52 katlı rezidansın 15.katında çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri intikal etti.

26 Ekim 2017 Perşembe 15:53
Fenerbahçe'nin yıldız ismi yangınların arasında kaldı !

Bugün öğlen saatlerinde Ataşehir'de bulunan 52 katlı bir rezidansın 15.katında çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu.188 metre uzunluğunda olan rezidanstaki yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi.Rezidansta yaşayanlar büyük bir korku ve panik halindeydi.Çıkan yangından etkilenlerin arasında Fenerbahçe Ülker'in yıldız ismi , taraftarların sevgilisi haline gelen Luigi Datome de vardı.

Yangının sebebi olarak ise soğutma katındaki meydana gelen patlama olarak gösterildi.Kısa süre içinde bütün koridorları kaplayan duman büyük paniğe neden oldu.Yangından etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahale de bulundu.Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken rezidanstan dumanların boşaltılması için çalışmalar devam ediyor.

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