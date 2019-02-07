FATİH’TEKİ YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yan binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Akdeniz Caddesi üzerinde ev olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alan çatıya itfaiye aracının merdiveninden sıkılan suyla müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle yan binanın en üst katındaki bir iş yerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri ambulans içinde yapılan kişilerden biri daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından cadde daha sonra açılarak normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Dumandan etkilenen iki kişiye ambulans içinde ilk müdahale yapılması

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Ambulansın bir kişiyi hastaneye götürmesi

-Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan cadde

-Polis ekipleri

-Çalışmaları izleyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler