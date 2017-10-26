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Fatih Tezcan : Atatürk'ün Kanunlarıyla Zina Yapılıyor

AK Parti'ye yakın televizyoncu Fatih Tezcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir babanın kızı ile yaşadığını iddia ettiği sorun üzerinden Atatürk kanunlarına gönderme yapınca hem destek hem de tepki aldı...

26 Ekim 2017 Perşembe 14:58
Fatih Tezcan : Atatürk'ün Kanunlarıyla Zina Yapılıyor

Televizyoncu Fatih Tezcan twitter adresi üzerinden zina konusuna değindi. Velayeti annesinde bulunan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun annesin sevinde zina yaptığına ilişkin bir babanın feryat ettiğini iddia eden Fatih Tezcan, konuyu Atatürk'e bağlayınca tepki çekti. Bazı takipçiler zina suçunun AK Parti döneminde kalkıtığını savunurken, bazıları ise 1998 yılında suçun kalktığını o dönemde ise AK Parti'nin kurulmadığını ifade etti.

İŞTE FATİH TEZCAN'IN PAYLAŞIMLARI

Bir baba ulaştı bana. Atatürk Kanunları'na göre 16 yaşında kızı İzmir'de annesinde ve annesinin izniyle de erkek arkadaşıyla zina ediyor.

Bu baba "kızımın sevgilisiyle kaldığı evi bile biliyorum ama annesi bana düşman etti müslümanım diye. Beni görmek bile istemiyor" diyor.

Kızının zina etmesini istemeyen baba eski eşini arıyor ama kadın 'uzaklaştırma kararı' çıkartıyor. (baba bir daha ararsa hapse girer.)

Anne uzaklaştırma kararına kızının sevgilisiyle yaşadığı adresi de eklettiği için adam eve 300 metre yaklaşırsa yine hapse girer.

Anne uzaklaştırma kararına kızının telefonunu da eklettiği için baba kızını arayıp "yapma kızım zina haramdır" derse yine hapse girer!..

Baba polise savcıya gidip "kızım şu adreste sevgilisiyle zina ediyor" derse de farketmez çünkü zina ve fuhuş suç olmaktan çıkarıldı.

Şimdi ben 'Atatürk'ün Medeni Kanun Sapıklığı' derken neyi kastediyorum anlaşıldı mı? Çok daha ağır örneklerim var ama şimdilik kalsın...

Atatürk Düşmanı'sın ondan böyle yazıyorsun diyenlere: Atatürk Türk Düşmanı mıydı ki Millete sormadan İtalya-İsviçre Kanunları'nı dayattı?

Hanginiz bu baba'nın yerinde olmak ister? Bu babaya kim hangi çözümü öneriyor? Düşmanlığımız Atatürk'e değil yaptıklarına anlamadınız mı?

Bu örnekteki baba'nın çektiği psikolojik işkence'yi empati yaparak anlayabilecek kaç Kemalist var? "Kız isterse yatar kime ne?" mi?

Yine bu örnekteki baba'nın Ak Parti'ye duyguları nasıl olmalıdır? "Irzım namusum çiğneniyor ama yine de Ak Parti!" demesi mi bekleniyor?

Önce yıllarca çocuğu gasp edilen şimdi de polis savcı eş evlat dahil kimseye gidemeyen bu baba, kadını ve kendini öldürse sorumlusu kim?

ZİNA SUÇU

TBMM, 2004 yılında iktidar ve ana muhalefetin uzlaştığı metin üzerinde Türk Ceza Kanunu reformunu görüşürken, AK Parti 'zina'nın tekrar suç sayılması için girişimde bulundu. Baykal 2004'teki AKP'nin bu girişimini 'ihanet' sayacağını açıkladı. Avrupa Birliği de, zinanın tekrar suç sayılmasının tam üyelik müzakerelerine geçişi etkileyebileceğini duyurdu.

AK Parti, uzlaşma sağlanamayınca 'zina'nın suç sayılması girişimden de vazgeçti ve yeni TCK 26 Eylül 2004'te yasalaştı, 12 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı.

Son Güncelleme: 26.10.2017 15:17
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