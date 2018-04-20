 FATİH'TE TUR OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI-1

    Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.   Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Yaralıların görüntüsü -Detaylar  

 FATİH'TE TUR OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI-1

 

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

 

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

 

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