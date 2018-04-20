 FATİH'TE TUR OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI-1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Yaralıların görüntüsü
-Detaylar
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Yaralıların görüntüsü -Detaylar
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Yaralıların görüntüsü
-Detaylar