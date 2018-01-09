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Fatih'te sabah saatlerinde korkutan yangın

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi.Kısa sürede büyüyen yangına 5 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti.

09 Ocak 2018 Salı 10:15
Fatih'te sabah saatlerinde korkutan yangın

Fatih Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağında bulunan bir iş hanında meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi.Kısa sürede büyüyen yangına 5 ilçeden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 5 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye ekiplerinin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. 

Bir yandan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da esnaf içerde olan mallarını çıkarmanın derdine düştü.İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat içerisinde yangını kontrol altına alabildi..

Çıkan yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

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