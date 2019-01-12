FATİH'TE MİNİBÜS KAZASI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Fatih'te öğrencileri kursa bırakan servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada servis aracı devrilirken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 08.00 sıralarında Fevzi Paşa Caddesi Vezneciler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karate kursuna öğrencileri bırakan 34 KA 9750 plakalı servis aracının sürücüsü Erol Sezgin kavşaktan geçtiği sırada, İskender Yıldırım'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı devrildi. Araç içinde kalan Sezgin'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, trafik Vezneciler istikametinde durdu.

Servis sürücüsü Sezgin, "Karateci çocukları spor salonuna bıraktım. Ben normal seyir halindeyken kamyonet çıktı. Benim tam arka tarafımdan vurdu" derken kamyonet sürücüsü Yıldırım ise, "Bana yeşil yanıyordu normal ilerlerken arkadaş birden önüme çıktı. Hızlıydı" diye konuştu. Servis aracı bir saatlik çalışmanın ardından vinçle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Devrilen servis aracı

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Yoldan ve trafikten görüntü

-Sürücüler ile röportaj

-Genel ve detaylar

12.01.2019 -10.05- Haber Kodu: 190112032