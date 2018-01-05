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Fatih'te 4 kişi yangından son anda kurtarıldı !

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Fatih'te bir apartmanın ikinc katında yangın çıktığı öğrenildi.Çıkan yangın sonrasında içeride bulunan anne ve 3 çocuğu son anda kurtarıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 16:40
Fatih'te 4 kişi yangından son anda kurtarıldı !

Karagümrük Mahallesi, Melek Hoca Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın büyük bir felakete neden oluyordu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine tam zamanında olay yerine yetişen itfaiye ekipleri içeride bulunan anne ve 3 çocuğunu son anda kurtardı.

Yangının çıkış sebebinin ise evin içerisinde bulunan soba olduğu öğrenildi.

Suriye uyruklu bir anne ve 3 çocuğunu evden çıkarırken, dumandan etkilen anne ve çocuklarına ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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