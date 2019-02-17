FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,()

Fatih'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katı alev alev yanan binada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'da meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmak için zorluk çektiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alındı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla yangını görüntülediği görüldü. Şans eseri yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin yangın yerine ulaşmasında zorluk çekmesi

-Vatandaşların cep telefonlarıyla yangını çekmesi

-Yangından genel ve detaylar

