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Fatih Portakal PKK'lı teröristlere rahmet okudu !

Fox Tv spikerlerinden Fatih Portakal haber programında bir skandala daha imza attı.Daha önceleri 'Türkiye , PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal yine skandal sözler sarfetti.İşte Fatih Portakal'ın o skandal açıklamaları

03 Kasım 2017 Cuma 14:52
Fatih Portakal PKK'lı teröristlere rahmet okudu !

Fatih Portakal'dan skandal sözler ... Dün Hakkari'de şehit olan 8 askerimizin haberini sunan Fatih Portakal saldırılar sonrasında öldürülen teröristler için rahmet okudu.Portakal ,  PKK'lı teröristler için “Allah rahmet eylesin” diyerek büyük bir skandala imza attı.Daha önceleride  'Türkiye , PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal'ın bu sözleri özellikle sosyal medya da büyük tepki çekti.

Fox Tv spikeri Fatih Portakal dün Hakkari'deki hain saldırı sonrasında şehit olan 8 askerimizin haberini sunarken ölen Pkk'lı teröristler içim 'Allah rahmet eylesin' diyerek büyük bir skandala imza attı.

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