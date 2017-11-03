Fatih Portakal PKK'lı teröristlere rahmet okudu !

Fatih Portakal'dan skandal sözler ... Dün Hakkari'de şehit olan 8 askerimizin haberini sunan Fatih Portakal saldırılar sonrasında öldürülen teröristler için rahmet okudu.Portakal , PKK'lı teröristler için “Allah rahmet eylesin” diyerek büyük bir skandala imza attı.Daha önceleride 'Türkiye , PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal'ın bu sözleri özellikle sosyal medya da büyük tepki çekti.

Fox Tv spikeri Fatih Portakal dün Hakkari'deki hain saldırı sonrasında şehit olan 8 askerimizin haberini sunarken ölen Pkk'lı teröristler içim 'Allah rahmet eylesin' diyerek büyük bir skandala imza attı.