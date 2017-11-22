Galeriler Videolar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105964
ALTIN
163.167
DOLAR
3.9354
STERLİN
5.2267
EURO
4.6395
Atatürk Havalimanı'nda bomba ihbarı !
Atatürk Havalimanı'nda bomba ihbarı !
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur...
HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi !
HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi...
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi !
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar...
ABD'ye ait hava aracı Japonya'da düştü !
ABD'ye ait hava aracı Japonya'da...

Fatih Meydanı'nda korkunç kaza !

İstanbul Fatih Meydanı'nda sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Fatih'te işcileri taşıyan servis yoldan geçen bir kişiye çarptı daha sonradan yol kenarında bulunan 4 arabayı da ezdi.Kaza sonrasında 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
Fatih Meydanı'nda korkunç kaza !

İstanbul Fatih Meydanı'nda korku dolu anlar yaşandı.İşcileri taşıyan servis , önce yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki öğrenciye,çarptı aardından da 4 araca birden çarparak durdu.O saatte işine ve okuluna giden insanlar korku dolu anlar yaşadı.

Yaşanan korkunç kazanın saat 08.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldiği öğrenildi. Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray istikametine doğru giden Zafer Erdoğan yönetimindeki servis minibüsü ilk olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki öğrenciye çarptı.Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför daha sonra 4 araca daha çarptı.Araçlarda bulunan 4 kişi de kaza sonrasında yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal ettli.Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Havalimanı'nda bomba ihbarı !
Atatürk Havalimanı'nda bomba ihbarı !
HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi !
HDP'li vekil terörist cenazesinde görüntülendi !
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi !
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi !
Cinnet geçiren anne oğlunu boğarak öldürdü !
Cinnet geçiren anne oğlunu boğarak öldürdü !
Çıplak vatandaş karayolunu birbirine kattı !
Çıplak vatandaş karayolunu birbirine kattı !
Nurettin Canikli'den flaş S-400 açıklaması !
Nurettin Canikli'den flaş S-400 açıklaması !
İstanbul'da bir servis skandalı daha ..!
İstanbul'da bir servis skandalı daha ..!
Tüm yurtta eş zamanlı dev FETÖ operasyonu !
Tüm yurtta eş zamanlı dev FETÖ operasyonu !
İzmir'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !
İzmir'de silahlı saldırı ; Ölü ve yaralılar var !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim