Fatih Meydanı'nda korkunç kaza !

İstanbul Fatih Meydanı'nda korku dolu anlar yaşandı.İşcileri taşıyan servis , önce yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki öğrenciye,çarptı aardından da 4 araca birden çarparak durdu.O saatte işine ve okuluna giden insanlar korku dolu anlar yaşadı.

Yaşanan korkunç kazanın saat 08.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldiği öğrenildi. Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray istikametine doğru giden Zafer Erdoğan yönetimindeki servis minibüsü ilk olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki öğrenciye çarptı.Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför daha sonra 4 araca daha çarptı.Araçlarda bulunan 4 kişi de kaza sonrasında yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal ettli.Yaralılar ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.