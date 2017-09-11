Farelerin 'İSTİKLAL'i' !

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yürütülen kazı çalışmaları nedeniyle fareler caddeye çıktı. İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında dolaşan fareler, yiyecek arayışına girdi.

Uzun bir süredir İstiklal Caddesi'nde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Sökülen kaldırım taşları yerinde açılan boşluklara çakıl taşları doldurularak geçici çözümler sağlanıyor. Bu durumun yaklaşık 6 ay kadar süreceği yetkililer tarafından belirtilmiş.

Alt yapı çalışmaları sebebiyle başlatılan kazı çalışmaları sonucu caddenin simgesi haline gelen tramvayda kaldırılmıştı. 2005 yılında başlayan yeniden yapılandırma, cadde üzerinde bulunan ağaçların kesilmesi ile başladı.