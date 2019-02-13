EYÜPSULTAN'DA OKULDA HAYATINI KAYBEDEN KÜÇÜK AZRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da okulda yere düştükten sonra dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan ilçesi Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda yere düşen ve dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 sınıf öğrencisi Azra Zeynep Demir (10) için cenaze töreni düzenlendi. Adli Tıp Kurumu'ndan Eyüp Sultan Camii'ne getirilen Küçük Azra'nın tabutuna sarılan aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Azra Zeynep Demir'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Tabutun görüntüsü

-Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detaylar



