EYP’NİN PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesinde yol kenarına yüzleri maskeli iki kişi tarafından bırakılarak patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 2 kişi, 10045 sokağa poşet bıraktı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştığı sırada, bırakılan poşet büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci bir EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından tuzaklanan EYP imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan iki şüphenin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, EYP’nin duvar kenarına bırakılması ve patlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin duvar kenarına EYP’yi bırakarak kaçması ve bir süre sonra ise patladığı görülüyor. Görüntülerde yer alan bölgeden geçen bir araç ise araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

- Güvenlik kamerası görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber: Kamera: İZMİR, ()