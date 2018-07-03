Eylül cinayetinde Şok Gelişme: Katil Zanlısının Annesi de Tutuklandı

Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, dün bir kişi daha tutuklandı.Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 6 gündür gözaltında bulunan tutuklu Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye, eşi Halime ile olay günü telefonla görüştüğü Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ve Ö.Y.’nin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin hepsinin olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.Huriye Koçyiğit çelişkili ifadeler verirken, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak “Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş” dediği bildirildi.Uğur Koçyiğit’in ise annesinin telefonundan sonra Eylül’ü arayan ekibin yanına giderek “Ya niye köpekleri getiriyorlar ki, köpeklerin aramasına gerek yok ki? Eylül neredeyse çıkar. Köpeklere gerek yok” diyerek paniklediği, ardından da kayıplara karıştığı belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 10:44