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Evlilik Yıldönümünde Kocası Tarafından Vurulan Kadın Öldü!

Antalya'da boşanma davası açan kadın evlilik yıldönümünde kocası tarafından vurulan kadın günlerdir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03 Haziran 2017 Cumartesi 11:39
Evlilik Yıldönümünde Kocası Tarafından Vurulan Kadın Öldü!

ANTALYA'da boşanma davası açtığı eşi tarafından babası ve ablası öldürülen, annesi ve kendisi de ağır yaralanan 30 yaşındaki Dilem İçoğlu Öz, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı öldü. Damadın öldürdüğü baba ve iki kızı, aynı mezarlıkta defnedilecek.

Antalya'da kafeterya işleten 46 yaşındaki Tacit Öz, geçen yıl 3 Haziran'da evlendiği Dilem İçoğlu Öz'ü geçen ay bir tartışma sonrasında ailesinin evine bıraktı. Pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Tacit Öz, dün saat 13.30 sıralarında eşiyle barışabilmek için emekli maden mühendisi kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun Konyaaltı İlçesi'ndeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi 54 yaşındaki Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi 55 yaşındaki Aniye İçoğlu ve baldızı 31 yaşındaki Bilem İçoğlu sitenin bahçesindeki bankta oturdu.

Temmuz ayında boşanma davaları görülecek olan Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'den barışma isteğine olumsuz yanıt alınca ailenin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı, kayınpeder Mevlüt İçoğlu da tabancayla karşılık verdi. Olayda kayınpeder Mevlüt İçoğlu ve baldız Bilem İçoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Dilem İçoğlu Öz ve kayınvalide Aniye İçoğlu ağır yaralı olarak götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralan Tacit Öz olay yerinden otomobiliyle kaçarak gittiği hastanede gözaltına alındı.

Evlilik yıldömünde kocasının açtığı ateşle ağır yaralanan Dilem İçoğlu Öz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Aniye İçoğlu'nun ve yaralı Tacit Öz'ün tedavisi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Baba Mevlüt İçoğlu ile kızları Bilem İçoğlu ve Dilem İçoğlu Öz'ün cenazelerine, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılacak. Baba ve kızlarının cenazeleri, ikindi vakti Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



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