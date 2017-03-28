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Evlilik Programları İle İlgili Karar Çıktı Bakan Açıkladı Yeni Bölümleri Varmı Yokmu!

Tüm Türkiye'nin günlerdir bekledikleri Evlilik programları Kapatılıcakmı?Sorusu cevabını buldu.Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Yaptığı açıklamada neler söyledi?Evlilik programları kapatılıcakmı?yeni bölümler varmı yokmu

28 Mart 2017 Salı 19:23
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Evlilik Programları İle İlgili Karar Çıktı Bakan Açıkladı Yeni Bölümleri Varmı Yokmu!

Evlilik programları ile ilgili beklenen karar sonunda çıktı. Evlilik programları kapatılıcakmı?yeni bölümleri varmı Yokmu Bakan Numan Kurtulmuş açıkladı neler söyledi?

Hükümet yetkilileri ile televizyon genel yayın müdürleri arasında yapılan toplantı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş "Bizim amacımız yasaklamak değil ama bu kanalların kendine çekidüzen vermesi" açıklaması yaptı. Açıklama "KHK'dan vazgeçildi" yorumlarına neden oldu. Öte yandan toplantıda izdivaç programlarına alternatif olarak aile dizilerinin üretilmesi fikri gündeme getirildi.

KANALLARDAN TEDBİR ALMALARI İSTENDİ

Birkaç toplantının daha yapılmasında hemfikir kalınırken, RTÜK gibi denetleyici kuruluşların yanı sıra televizyon kanallarının da tedbirler alması kararı verildi. RTÜK, TRT1'de 2012-2014 yılları arasında yayımlanan ve ailenin bütünlüğünün korunmasını işleyen " Böyle Bitmesin" gibi dizilerin, izdivaç programlarına alternatif olarak üretilebileceği önerisini getirdi. Aile bütünlüğünün korunmasının ve Türkiye'de son yıllarda artan boşanma oranlarının ele alındığı dizi önerisi RTÜK'e göre izleyicinin ilgisini de çekiyor.

AMACIMIZ YASAKLAMAK DEĞİL

Toplantının ardından bir açıklama yapan Kurtulmuş "Bizim amacımız yasaklamak değil aslında ama bu kanalların da kendilerine çekidüzen vermeleri lazım. Bu programların, benzer diğer programların düzeltilmesi lazım. Yasa olur veya başka bir düzeltme ile olur. Sonuç olarak burada bir düzeltme ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



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