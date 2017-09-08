Evlenme teklifi ettiği köprüde hayatını kaybetti !

32 yaşında ismi açıklanmayan adam, Japonya’nın Okinawa kentindeki Irabu Köprüsü’ne götürdüğü sevgilisini arabadan indirerek, sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.
SEVİÇTEN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ
Sevgilisinin "evet" demesinin ardından çok sevinen adam, 120 santimetre yüksekliğindeki korkuluğun öteki tarafına doğru zıpladı. Ancak tutunamayan adam, 30 metre yükseklikten düştü.
7 SAAT SONUNDA CESEDİ BULUNDU
Kadın polisi çağırdı ancak 7 saatlik arama-kurtarma çalışmasının sonucunda, sevgilisinin cesedi bulundu.
ALKOLLÜ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Polis, adamın olaydan önce alkollü olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu. Nippon TV, olayı bir animasyon filmle canlandırdı.