Evleneceksen Gel 29 Mart Yeni Bölüm 152.Son Bölüm Show Tv Canlı Kaan Solmaz Ayrılıyor'mu?

Show tv'nin en çok izlenen programı Evleneceksen gel 29 Mart yeni bölümde neler oldu. Seda Sayan ile uğur araslan'ın sunduğu Evleneceksen gel yeni bölümde Selahhattin ile Buse hanım arasında yarım kalan aşk yenidenmi başlıyor. Buse Selahattin aşkında son durum ne Emre ile Buse'nin ilişkileri Selahattin Yüzündenmi bozuldu. Selahattin Buse hakkında neler söyledi.

Yılan hikayesine dönen Ömür ve Özlem arasındaki son durum ne oldu. Yasemin ve Özgeye rağmen birbirlerin eşans veren Özlem ve Ömür hangi kararla stüdyodalar. son kararları ne olacak.Ömür'ün Annesinden Ömüre çok sert sözler Özhan ve Ömüre neler söyledi. Özhan Ömür ve Özlem arasına neden giriyor. Ömür'ün Anensinden Ömüre özleme güven Ömür Anensine neler söyleyecek.

yakışıklı damat adayı Fırat bey Ve Figen hanımın son kararları ne oldu hangi kararla stüdyodalar. yakışıklı damat adayı Mujrat bey ve güzeller güzeli Merve hanımın son kararları ne olacak. Murat bey Güzel gelin adayı Merve hanıma ne cevap verecek. son kararı ne olacak.

Güzeller güzeli gelin adayı Merve hanım ile Oğuz aşkı yenidenmi başlıyor. Oğuz'a bir kez daha talip olan Merve Oğuza kendini bu kez nasıl ifade edecek. Oğuz Merve Evlilik yolunda ilerleyeceklermi?Nurullah ve Dilan Yollarını ayırdı. Nurullah ile Cansel kendilerine bir şans daha verip özel odada başbaşa konuştular Nurullah ile Cansel aşkı yenidenmi başlıyor. son kararları ne olacak.

Selahattin ve Buse hanım yenidenmi kendilerine şans verecek son kararları ne olacak. Buse Selahattine bir şans verecekmi?Cansele Talip olan Özkan Cansel2in Nurullahı seviyorum sözlerinden sonra Özkan Cansel'in yanından ayrıldı. Cansel ile Nurullah Özel odada neler konuştular.

Yılan Hikayesine dönen Melek İle Yusuf aşkında neler yaşanıyor. Yusuf Melek'ten bir kez dahamı ayrıldı. Yusuf ile Melek'in son kararları ne oldu. Melek'in annesi Yusuf ile Melek'in ilişkisine neden olumsuz dedi. Anesine rağmen Yusuf ile Melek Evlilik yolunda devam edecekelrmi?Ayrılıcaklarmı son kararları ne olacak.

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Anıl ve Güzel hangi kararla stüdyodalar son kararları ne olacak.Gürkan ve Ece aarsında son durum ne neden stüdyodalar Kaan ve Solmaz canlı yayında neler söylediler.Enleneceksen Gel 29 Mart yeni bölüm show tv canlı yayın neler olacak.

EVLENECEKSEN GEL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Balayından Dönen Solmaz ile Kaan canlı yayında yaşadıklarını paylaştılar. Solmaz ile Kaan hangi kararla stüdyodalar ne zaman evleniyorlar. Güzel gelin adayı Neslihan Hanım'ın bir talibi var Neslihan hanıma talip olarak kim geliyor.Neslihan hanıma talip olarak Bünyamin bey geliyor. Neslihan hanımın Bünyamin beye cevabı ne olacak.

Yasemin ve Hasan beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Yasemin hanım ile Hasan bey'in görüşmeleri olumlu gidiyor. evlilik için ilk adımları atacakalrmı? Güzelelr Güzeli gelin adayı Cansel Hanımında bir talibi var Cansel hanıma talip olarak Batuhan bey geliyor. Cansel hanımın Batuhan bey hakkındaki son kararı ne olacak.Yakışıklı damat adayı Nururlha ile Dilan beyin son kararları ne oldu. Cansel'in aklı hala Nurullahtamı Nurullah ile Cansel aşkı hala devam ediyormu?Nururllah Dilanlamı yoksa Canselle'mi yola devam edecek.

Güzeller güzeli gelin adayı Fatma Hnaımında bir talibi var Fatma Hnaıma talip olarak Selçuk bey geliyor. Fatma Hnaımın Selçuk bey hakkındaki son kararı ne olacak.Osman bey ve elyana hanımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Buse hanım ve Emre beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar Yakışıklı damat adayı Anıl bey ile Güzelelr Güzeli gelin adayı Güzel hanımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar evleneceklermi?Ece ve Gürkanm hangi kararla stüdyodalar Paristen dönen Solmaz ile Kaan Stüdyoya geldiler. Kaan ve Solmaz Pariste neler yaşadılar.