Evleneceksen Gel 28 Mart Yeni Bölüm Show Tv Canlı Yayın Nurullah Dilan Neden Ayrıldı?

Show Tv'nin en çok izlenen programı Evleneceksen Gel 28 Mart Yeni bölümde neler oldu. Seda Sayan ile Uğur Araslan'ın sunumuyla Ekrana Gelen Evleneceksen Gel yeni bölüm kimlere talip var. Balayından Dönen Solmaz ile Kaan canlı yayında yaşadıklarını paylaştılar. Solmaz ile Kaan hangi kararla stüdyodalar ne zaman evleniyorlar.

Güzel gelin adayı Neslihan Hanım'ın bir talibi var Neslihan hanıma talip olarak kim geliyor.Neslihan hanıma talip olarak Bünyamin bey geliyor. Neslihan hanımın Bünyamin beye cevabı ne olacak.Yasemin ve Hasan beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Yasemin hanım ile Hasan bey'in görüşmeleri olumlu gidiyor. evlilik için ilk adımları atacakalrmı?

Güzelelr Güzeli gelin adayı Cansel Hanımında bir talibi var Cansel hanıma talip olarak Batuhan bey geliyor. Cansel hanımın Batuhan bey hakkındaki son kararı ne olacak.Yakışıklı damat adayı Nururlha ile Dilan beyin son kararları ne oldu. Cansel'in aklı hala Nurullahtamı Nurullah ile Cansel aşkı hala devam ediyormu?Nururllah Dilanlamı yoksa Canselle'mi yola devam edecek.

Güzeller güzeli gelin adayı Fatma Hnaımında bir talibi var Fatma Hnaıma talip olarak Selçuk bey geliyor. Fatma Hnaımın Selçuk bey hakkındaki son kararı ne olacak.Osman bey ve elyana hanımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Buse hanım ve Emre beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar

Yakışıklı damat adayı Anıl bey ile Güzelelr Güzeli gelin adayı Güzel hanımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar evleneceklermi?Ece ve Gürkanm hangi kararla stüdyodalar Paristen dönen Solmaz ile Kaan Stüdyoya geldiler. Kaan ve Solmaz Pariste neler yaşadılar.Evleneceksen gel 28 Mart Yeni Bölüm Show Tv Canlı Yayın

EVLENECEKSEN GEL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Kaan ile Solmaz'ın nişanı sonrası neler yaşandı. Kaan ile Solmaz Soluğu Tatilde aldı. Kan İle Solmaz Nişanı Türkiye gündemine neden oturdu. Kan ile Solmaz Nişandan sonra hangi açıklamalarda bulundular. Neler söylediler. Kan Solmaz Düğünü ne zaman olacak. Güzel gelin adayı Kadriye hanım bir talibi var Kadriye Hanıma talip olarak Bünyamin bey geliyor. Kadriye Hnaımın Bünyamin beye cevabı ne olacak.Yusuf ile Melek arasında neler yaşanıyor. Melek Yusufun başka bayanlarla dolaştığını iddia ediyor.

Melek ile Yusuf'un son kararları ne oldu. Melek ile Yusuf hangi kararla stüdyodalar. son kararları ne olacak. Yakışıklı damat adayı Nuruulah ile Dilan hanımın son kararları ne oldu hangi kararla stüdyodalar.Güzel gelin adayı Cansel yeni talibine neden hayır dedi. Cansel'in aklında başka birimi var.Güzel gelin adayı Özlem ile Ömür hangi kararla stüdyodalar. Özlem ile Ömür'ün son kararları ne oldu. Özge ve Yasemine rağmen Özlem ile Ömür Evlilik yolunda devam edeceklermi?Özlem ile Ömür'ün son kararları ne oldu.

Yakışıklı damat adayı Anıl İle Güzeller güzeli gelin adayı Güzel'in son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar Gürkan ile Ece hangi kararla stüdyodalar son kararları ne olacak.güzel gelin adayı Buse Emre'nin getirdiği yüzüğü takıcakmı?Buse Emre Evlenecekmi?Yakışıklı damat adayı Selahattin ile Dicle hanım neden olumsuz karar aldılar. Selahahttin ile Dicle'nin arasına Buse'mi girdi. Selahattin ile Diclenin son kararlarından sonra ikiside taliplerini beklemek istediklerini sölediler. Evleneceksen gel yeni bölüm ekrana kilitliyor.